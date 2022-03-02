Гутников: российских спортсменов пока допускают до Паралимпиады в Пекине

Гутников: российских спортсменов пока допускают до Паралимпиады в Пекине
Президент спортивной федерации спорта инвалидов Санкт-Петербурга Сергей Гутников рассказал о последних новостях из стана паралимпийской делегации. Фото: скриншот "Санкт-Петербург"

Уже 4 марта в Пекине начнется Паралимпиада. Однако до сих пор неизвестно, смогут ли российские атлеты принять участие в соревнованиях. Подробности рассказал президент спортивной федерации спорта инвалидов Петербурга Сергей Гутников.

По его словам, пока российских спортсменов допускают, однако в последние дни поднимался вопрос об отстранении россиян от участия в играх.

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург», Гутников отметил, что все атлеты, представляющие Россию, преодолели все дополнительные преграды, осталась только проверка на допинг.

Гутников подчеркнул, что помимо прочего остается надеяться на то, что остальные участники не будут отказываться от соревнований с россиянами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россию отстранили от участия в Евровидении-2022. Такое решение было принято из-за событий на Украине.

олимпиада в пекине паралимпийские игры


 

Новости партнеров
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Шоу
Шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" закрывается
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
В Кремле прокомментировали заявление Эрдогана по поводу признания Россией независимости ДНР и ЛНР
В Кремле прокомментировали заявление Эрдогана по поводу признания Россией независимости ДНР и ЛНР
Ещё на Gazeta.SPb
Гутников: российских спортсменов пока допускают до Паралимпиады в Пекине
Япония исключили возможность размещения ядерного оружия США в стране
Вопрос о проведении спектакля Моники Беллуччи в Петербурге повис в воздухе
Полыхающий автосервис в Красносельском районе пытаются потушить 20 спасателей
Ростуризм рекомендовал россиянам отказаться от посещения объявивших о ...
Житель Варшавской получил нож в живот за жалобу соседу на ночной шум
«Мы должны стать более открытыми для людей»: в Петербурге завершилась ...
Фондовый рынок Московской биржи остается закрытым