Гутников: российских спортсменов пока допускают до Паралимпиады в Пекине

Уже 4 марта в Пекине начнется Паралимпиада. Однако до сих пор неизвестно, смогут ли российские атлеты принять участие в соревнованиях. Подробности рассказал президент спортивной федерации спорта инвалидов Петербурга Сергей Гутников.

По его словам, пока российских спортсменов допускают, однако в последние дни поднимался вопрос об отстранении россиян от участия в играх.

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург», Гутников отметил, что все атлеты, представляющие Россию, преодолели все дополнительные преграды, осталась только проверка на допинг.

Гутников подчеркнул, что помимо прочего остается надеяться на то, что остальные участники не будут отказываться от соревнований с россиянами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россию отстранили от участия в Евровидении-2022. Такое решение было принято из-за событий на Украине.