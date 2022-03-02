Петербург занял второе место по суточному приросту зараженных COVID в России

Петербург занял второе место по суточному приросту зараженных COVID в России
В городе выявлено 4514 инфицированных. Фото: Комздрав

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили еще 4 514 человек.

Об этом стало известно сегодня, 2 марта. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, 20 324 человека выздоровели и прекратили лечение.

Город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. На первой строчке оказалась Свердловская область, где за сутки выявили 4 868 зараженных человека. На третьем месте оказалась Самарская область — 4 061 новый ковид-пациент. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 672 случая заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцины от COVID-19, разработанные Центром имени Гамалеи, исключают возникновение мультисистемного воспалительного синдрома после прививки, в том числе у подростков.

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