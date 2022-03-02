У россиян появится возможность списания долгов на 800 миллиардов рублей

У россиян появится возможность списания долгов на 800 миллиардов рублей
У россиян появится возможность списания долгов на 800 миллиардов рублей. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

В России появится возможность, которая поможет соискателям работы с просроченной задолженностью по кредитам трудоустроиться. Речь идет о программе реструктуризации долга.

Общественное движение «Труд» и СРО «НАПКА» разработали цифровую платформу, которая сделает доступными рабочие места для граждан с просроченными кредитами. Об этом пишет АБН.

Отмечается, что при трудоустройстве гражданин получит предложение от работодателя по прощению части задолженности и ее реструктуризации. Это будет происходить через цифровую платформу. После подписания соответствующего документа соискателем программа реструктуризации долга начнет работать.

Председатель общественного движения «Труд» Сергей Песков заявил, что договор может поспособствовать прощению соискателю части кредита. При этом общая сумма долгов, которые можно списать, может достигать 800 миллиардов рублей. Указанные меры поддержки прежде всего будут предоставлены работникам торговли, логистики и других сфер, где деятельность связана с материальными ценностями.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что все меры социальной поддержки, включая субсидии, единовременные выплаты и пенсии, сохраняются в России, рассказали Министерстве труда и соцзащиты РФ.

долг кредит работа Россия трудоустройство


 

Новости партнеров
«Вы уже помогли. Отдыхайте»: как отреагировали на конфликт с Украиной официальные российские лица
«Вы уже помогли. Отдыхайте»: как отреагировали на конфликт с Украиной официальные российские лица
В Кремле прокомментировали заявление Эрдогана по поводу признания Россией независимости ДНР и ЛНР
В Кремле прокомментировали заявление Эрдогана по поводу признания Россией независимости ДНР и ЛНР
Виновница смертельного ДТП в Пушкине отправится в колонию на 7,5 лет и заплатит более 5 млн рублей компенсации
Виновница смертельного ДТП в Пушкине отправится в колонию на 7,5 лет и заплатит более 5 млн рублей компенсации
Шоу
Шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" закрывается
Ещё на Gazeta.SPb
Россиян от 18 до 55 лет ожидает новая выплата в 10 тысяч рублей с 4 марта
У россиян появится возможность списания долгов на 800 миллиардов рублей
За сколько купить машину: в России приостановили продажи или взвинтили цены
Автосервис в Красносельском районе удалось потушить за полтора часа
Еще 66 петербуржцев скончались от последствий коронавируса
Российским пенсионерам, получающим выплаты на карты «Мир», ...
Петербург занял второе место по суточному приросту зараженных COVID в России
В России за сутки выявлено 97 тысяч случаев заражения COVID