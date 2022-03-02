У россиян появится возможность списания долгов на 800 миллиардов рублей

В России появится возможность, которая поможет соискателям работы с просроченной задолженностью по кредитам трудоустроиться. Речь идет о программе реструктуризации долга.

Общественное движение «Труд» и СРО «НАПКА» разработали цифровую платформу, которая сделает доступными рабочие места для граждан с просроченными кредитами. Об этом пишет АБН.

Отмечается, что при трудоустройстве гражданин получит предложение от работодателя по прощению части задолженности и ее реструктуризации. Это будет происходить через цифровую платформу. После подписания соответствующего документа соискателем программа реструктуризации долга начнет работать.

Председатель общественного движения «Труд» Сергей Песков заявил, что договор может поспособствовать прощению соискателю части кредита. При этом общая сумма долгов, которые можно списать, может достигать 800 миллиардов рублей. Указанные меры поддержки прежде всего будут предоставлены работникам торговли, логистики и других сфер, где деятельность связана с материальными ценностями.

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