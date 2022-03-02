Сергей Лавров рассказал, какой была бы третья мировая война

Сергей Лавров рассказал, какой была бы третья мировая война. Фото: kremlin.ru

Сергей Лавров рассказал, какой была бы третья мировая война. Фото: kremlin.ru

В случае, если начнется третья мировая война, она будет ядерной и разрушительной, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров предостерег, что в случае начала третьей мировой, война будет иметь разрушительную силу. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Aljazeera, фрагмент которого опубликовали в Twitter телеканала.

«Третья мировая война будет разрушительной ядерной войной», — подчеркнул Лавров.

Кроме того министр иностранных дел РФ акцентировал внимание на словах президента США Джо Байдена, который утверждает, что альтернативой жестким санкциям, введенным Вашингтоном в отношении Москвы, была бы третья мировая война.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ближе к вечеру 2 марта, в среду, делегация России прибудет на место второго этапа переговоров с Украиной, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.