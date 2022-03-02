Магазины Apple в России закрыты временно. Работа скоро будет возобновлена

Магазины продукции Apple в России временно закрылись, но в скором времени их работа вновь будет восстановлена.

В России магазины re: Store заработают в ближайшее время. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Inventive Retail Group.

Отмечается, что закрытие магазинов было вынужденным и временным. Компания должна была оценить сложившуюся сейчас ситуацию на рынке. Подчеркивается, что в скором времени работа магазинов возобновится в штатном режиме.

Информация о закрытии Apple появилась накануне. Говорилось, что на фоне событий на Украине с 1 марта компания решила на время прекратить продажу продукции Apple в России. Также стало известно, что в России ограничили действие системы платежей Apple Pay и «другие услуги».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что компания Apple заявила, что в связи с ситуацией на Украине приняла решение приостановить продажу своей продукции в России.