На Светлановском проспекте пешеход погиб под колесами автомобиля

В Выборгском районе пешеход попал под колеса легкового автомобиля.

Как стало известно gazeta.spb.ru, дорожный инцидент случился 1 марта у дома 39 по Светлановскому проспекту.

Молодой человек 1995 года рождения, находясь за рулем «Хендай Солярис» в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил переходившего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора пешехода 1962 года рождения.

В результате ДТП мужчина от полученных телесных повреждений скончался. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ночное ДТП с лесовозами заблокировало съезд с ЗСД на Зеленогорское шоссе. На месте инцидента работали экстренные службы, дорожники ликвидируют последствия аварии. Временное перекрытие дороги было необходимо для эвакуации сломавшегося грузового транспорта с проезжей части.