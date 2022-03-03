На Гражданском проспекте иномарка сбила двух пенсионерок, одна погибла

На Гражданском проспекте иномарка сбила двух пенсионерок, одна погибла
Инцидент произошел возле дома №41 на Гражданском проспекте. Фото: Pixabay

В Калининском районе произошло смертельное ДТП.

Водитель Nissan Murano возле дома №41 на Гражданском проспекте сбил двух пенсионерок 62 и 84 лет. Инцидент случился накануне днем возле магазина «Дикси» на Гражданском проспекте, 41. От полученных травм одна пожилая женщина скончалась. Как сообщает Neva.Today, за рулем иномарки находился 76-летний мужчина. По предварительной информации, водитель не убедился в безопасности маневра и сбил пожилых женщин, после чего протаранил припаркованные автомобили Hyundai и Toyota.

Известно, что водителя за последний год пять раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ночное ДТП с лесовозами заблокировало съезд с ЗСД на Зеленогорское шоссе. На месте инцидента работали экстренные службы, дорожники ликвидируют последствия аварии. Временное перекрытие дороги было необходимо для эвакуации сломавшегося грузового транспорта с проезжей части.

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