Apple назвала дату весенней презентации iPhone и iPad

Американская корпорация Apple раскрыла дату проведения весенней презентации новых устройств.

Мероприятие, на котором пользователям расскажут о том, какие новые девайсы их ожидают в этом году, пройдет на следующей неделе — 8 марта 2022 года в 21:00 по мск.

Как сообщили на официальном сайте компании, слоган мероприятия — «Пиковая производительность».

По данным инсайдеров, в частности автора Bloomberg Марка Гурмана, американская компания может анонсировать бюджетный iPhone серии SE с поддержкой 5G и сканером отпечатков пальцев, а также iPad средней ценовой категории.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что гаджеты Apple снова появились на прилавках в России, но уже с другими ценами.

Напомним, 2 марта Apple закрыла онлайн-продажу товаров в России из-за ситуации на Украине. Перед этим петербуржцы пожаловались на проблемы с оплатой покупок через Apple Pay и Google Pay