Президент РФ поручил выплаты в 5 млн семьям погибших на Украине военных

По решению президента РФ семьям погибших на Украине военных выплатят по 5 млн. Фото: kremlin.ru

По решению президента РФ семьям погибших на Украине военных выплатят по 5 млн. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сообщил о дополнительных выплатах семьями погибших на Украине военных.

По словам президента в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ, семьи погибших на Украине военных получат дополнительно к ранее предусмотренным по закону деньгам еще по 5 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС. Таким образом, общая сумма выплаты составит около 7 млн рублей.

«Всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине будут перечислены предусмотренные по закону страховое обеспечение и единовременные пособия», — заявил Владимир Путин.

Также отмечается, что каждый месяц будет выплачиваться денежная компенсация каждому члену семьи погибшего военного.

Кроме того, Путин поручил установить дополнительную выплату каждой семье погибшего военнослужащего Минобороны, а также других силовых ведомств, участвующего в операции. Сумма таких выплат также равна 5 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о потерях среди своих земляков, которые принимали участие в военной спецоперации на Украине.