С 4 по 8 марта городской и пригородный транспорт Петербурга меняет свой режим работы

С 4 по 8 марта городской и пригородный транспорт Петербурга меняет свой режим работы. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

С 4 по 8 марта городской и пригородный транспорт Петербурга меняет свой режим работы. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

В связи с длинными выходными, связанным с празднованием 8 марта, в Северной столице меняет свой график работы городской и пригородный транспорт.

В период с 4 по 8 марта городской и пригородный транспорт Петербурга временно меняет свой режим работы. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Так, в пятницу, 4 марта, а также в субботу, 5 марта, наземный общественный транспорт будет работать по графику будних дней. В период с 6 по 8 марта транспорт будет работать по воскресному графику. При этом метро города с воскресенья по вторник тоже будет работать также, как он работал бы в выходные.

Касательно пригородных поездов: 4 марта они будут работать по расписанию четверга, а 5 марта — по расписанию пятницы, далее 6 и 7 марта — по расписанию субботы, а 8 марта — по расписанию воскресенья.

Более подробную информацию можно увидеть на сайте АО «СЗППК».

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