Сайт ФАН и Медиагруппа «Патриот» подверглись хакерской атаке

Федеральное Агентство Новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» подверглись DDoS-атакам.

Ранее «ФАН и медиагруппа «Патриот» запустили горячую линию «СТОП НАЦИЗМ» для жителей Луганской и Донецкой народных республик, а также для граждан Украины.

Журналисты связывают хакерские атаки именно с запуском горячей линии, на которую поступило сотни обращений о дискриминации и нацизме.

Военные корреспонденты ФАН работают в Донбассе и на Украине. Сотрудники СМИ продолжают освещать ход российской спецоперации.

Напомним, Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной операции на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что официальный сайт РЖД подвергается регулярным DDoS-атакам, возможны сбои в работе портала. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале компании.