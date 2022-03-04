Сайт ФАН и Медиагруппа «Патриот» подверглись хакерской атаке

Сайт ФАН и Медиагруппа &#171;Патриот&#187; подверглись хакерской атаке
СМИ подверглись хакерской атаке. Фото: Pixabay

Федеральное Агентство Новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» подверглись DDoS-атакам.

Ранее «ФАН и медиагруппа «Патриот» запустили горячую линию «СТОП НАЦИЗМ» для жителей Луганской и Донецкой народных республик, а также для граждан Украины.

Журналисты связывают хакерские атаки именно с запуском горячей линии, на которую поступило сотни обращений о дискриминации и нацизме.

Военные корреспонденты ФАН работают в Донбассе и на Украине. Сотрудники СМИ продолжают освещать ход российской спецоперации.

Напомним, Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной операции на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что официальный сайт РЖД подвергается регулярным DDoS-атакам, возможны сбои в работе портала. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале компании.

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