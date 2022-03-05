В правительстве рассказали, сколько продлится кризисный период в России

В правительстве рассказали, сколько продлится кризисный период в России
Россияне обеспокоены меняющейся экономической обстановкой и опасаются более серьезных последствий санкций. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В правительстве спрогнозировали длительность кризисного периода в России.

По словам зампредседателя Правительства России по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрия Борисова, он продлится 3-5 месяцев.

Он отметил, что западные санкции – это серьезный вызов для российской промышленности. По словам Борисова, власти принимают эффективные меры по использованию бюджетов.

Эксперт считает, что системообразующие предприятия поддержат пониженными ставками, что позволит отраслям безболезненно пройти кризисный период.

Напомним, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной операции на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями.

21 президент РФ Владимир Путин после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Путин посчитал вступление Украины в НАТО угрозой для России. Такое заявление было сделано во время обращения президента Российской Федерации к россиянам и соотечественникам на Украине.

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