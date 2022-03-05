Публикацию телеканала ЛенТВ24 не пропустила цензура Instagram

Пост о французской журналистке, которая рассказала о том, что происходит на территории Донецкой и Луганской народных республик был заблокирован.

Об этом сообщает в субботу, 5 марта, телеканал ЛенТВ24.

Эфир французского телеканала CNews пошел не так, как планировалось. На прямую связь вывели независимого военного корреспондента Анн-Лор Боннель. Девушка находится в ДНР и ЛНР уже 8 лет, с 2014 года. Все то, что случалось с республиками, Боннель видела своими глазами. В эфире журналистка заявила, что украинцы на Донбассе взрывают свои же города.

Телеканал ЛенТВ24 выложил ролик о Анн-Лор Боннель. Но Instagram решил заблокировать пост. Аргументом для блокировки стало то, что та же самая информация была проверена независимыми специалистами в ином материале и признана ложной.

Кроме того, страницу, на которой должны в деталях объяснить, почему же социальная сеть так себя повела, невозможно открыть.

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