Россия будет наращивать импортозамещение в промышленности

Россия будет наращивать импортозамещение в промышленности
РФ будет наращивать импортозамещение. Фото: pexels

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что наша страна продолжит наращивать импортозамещение в промышленной отрасли.

Активно развивать промышленность начнут в связи с новыми санкциями, вводимыми странами Запада.

По словам главы государства, РФ будет наращивать импортозамещение в промышленности в условиях новых санкций, как, например, в сельском хозяйстве после 2014 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин подписал закон, который гласит о возможности применения санкций к тем иностранцам, которые нарушают права россиян или совершают против них преступные действия.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что Россия только отвечает на негативные действия других стран. Такое заявление сделал глава РФ Владимир Путин.

промышленность Россия санкции


 

Новости партнеров
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
Российские звезды массово выступили за прекращение военных действий на Украине
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
Бородина покинула Россию вместе с дочками: «Вы не имеете никакого права за меня принимать решения»
Бородина покинула Россию вместе с дочками: «Вы не имеете никакого права за меня принимать решения»
Шоу
Шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" закрывается
Ещё на Gazeta.SPb
Россия будет наращивать импортозамещение в промышленности
Danone не собирается уходить с российского рынка
Петербурженка оставила грудничка в полной ванной: мальчик утонул
Россиянам хотят вернуть прежний пенсионный возраст
Вызывает кашель и слезы: в Петербурге начала клубиться туманом песчаная пыль
5 марта в аэропорту Пулково отменено или задержано более полусотни рейсов
Выставочный комплекс «Ленэкспо» на Васильевском острове сносят
С 8 марта «Аэрофлот» приостановит все международные рейсы