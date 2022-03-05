Россия будет наращивать импортозамещение в промышленности

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что наша страна продолжит наращивать импортозамещение в промышленной отрасли.

Активно развивать промышленность начнут в связи с новыми санкциями, вводимыми странами Запада.

По словам главы государства, РФ будет наращивать импортозамещение в промышленности в условиях новых санкций, как, например, в сельском хозяйстве после 2014 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин подписал закон, который гласит о возможности применения санкций к тем иностранцам, которые нарушают права россиян или совершают против них преступные действия.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что Россия только отвечает на негативные действия других стран. Такое заявление сделал глава РФ Владимир Путин.