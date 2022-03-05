Иномарка проехалась по подростку на пешеходном переходе в Петергофе

Под колеса иномарки в Петергофе попал подросток. К месту происшествия прибыла реанимация.

Дорожный инцидент случился 5 марта на Университетском проспекте. Подробности рассказали в пресс-службе районного ГИБДД.

Около 8:30 автомобиль Hyundai сбил 15-летнего подростка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

За рулем находился 49-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Гражданском проспекте иномарка сбила двух пенсионерок, одна погибла. За рулем иномарки находился 76-летний мужчина. По предварительной информации, водитель не убедился в безопасности маневра и сбил пожилых женщин, после чего протаранил припаркованные автомобили Hyundai и Toyota.