Иномарка проехалась по подростку на пешеходном переходе в Петергофе

Иномарка проехалась по подростку на пешеходном переходе в Петергофе
ДТП произошло на пешеходном переходе. Фото: скриншот "ОГИБДД Петродворцового района" "ВКонтакте"

Под колеса иномарки в Петергофе попал подросток. К месту происшествия прибыла реанимация.

Дорожный инцидент случился 5 марта на Университетском проспекте. Подробности рассказали в пресс-службе районного ГИБДД.

Около 8:30 автомобиль Hyundai сбил 15-летнего подростка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

За рулем находился 49-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Гражданском проспекте иномарка сбила двух пенсионерок, одна погибла. За рулем иномарки находился 76-летний мужчина. По предварительной информации, водитель не убедился в безопасности маневра и сбил пожилых женщин, после чего протаранил припаркованные автомобили Hyundai и Toyota.

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