Эксперт допустил, что рост ставок по вкладам в России продолжится

Некоторые российские банки повысили ставку по депозитам до 20% годовых и более, что произошло на фоне роста ставки ЦБ. При этом эксперт допускает, что рост на этом может не остановиться.

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган предположил, что возможен дальнейший рост как ключевой ставки, которая может достичь примерно 25%, так и и ставки по вкладам. Об этом эксперт поделился с агентством «Прайм».

Коган отметил, что при подобных высоких ставках есть смысл открывать вклад, особенно на длительный период. Но при этом эксперт рекомендует внимательно изучать условия.

Кроме того специалист подчеркнул, что те, кто успел открыть вклады в 2009 или 2015 годах, хорошо заработали, совершенно ничего не делая, просто не трогая средства в банке. В частности тогда, когда речь шла о как минимум трехлетнем депозите с капитализацией процентов.

Коган уверен, что в настоящее время сохранности вкладов угрозы нет, так как у ЦБ есть необходимая рублевая ликвидность для поддержки системы банков.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Банк и Правительство России разработали специальные антикризисные программы льготного кредитования бизнеса.