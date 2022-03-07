В Ленобласти коронавирусом заразились еще 562 человека

С коронавирусом в Ленобласти за сутки госпитализировали 32 человека. Фото: pexels.com

С коронавирусом в Ленобласти за сутки госпитализировали 32 человека. Фото: pexels.com

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 562 случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 7 марта, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 174 311 случаев ковида. При этом выздоровели 128 018 пациентов, в том числе 2 100 за последние сутки. Кроме того, стало известно о шести летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 3 367.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первом месте. Второй стала Москва, где коронавирус подхватили еще 1 542 человека. Третье место у Подмосковья — 886 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что невролог рассказал, как вернуть обоняние после коронавируса.