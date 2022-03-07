Третий раунд переговоров между Россией и Украиной завершился

Переговоры делегаций РФ и Украины в Беловежской пуще завершились.
«Третий раунд российско-украинских переговоров в Беларуси завершился»,- сообщило посольство РФ в Минске в своем Telegram-канале.
Переговоры длились около трех часов.
Ранее помощник президента России Владимир Мединский сообщил, в результате переговоров стороны должны обсудить политический и гуманитарный аспекты конфликта, а также военное урегулирование.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Путин и премьер-министр Израиля обсудили конфликт на Украине. Желание провести телефонные переговоры изъявила израильская сторона.