Утром 8 марта дороги Петербурга свободны от пробок

На дорогах Северной столицы праздничным утром наблюдаются пробки в 1 балл. Небольшие заторы наблюдаются лишь на основных развязках и магистралях в центре города.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 9:40 дорожная ситуация оценивается в один балл. После 10:00 пробки вырастут до 2-баллов. После 13:00 дорожная ситуация ухудшится до 3 баллов.

Сейчас небольшие пробки собрались на Невском проспекте, Обводном канале, Московском шоссе, Садовой улице, проспекте Славы, набережной Фонтанки, Измайловском проспекте, набережной Обводного канала, улице Типанова, проспекте Просвещения, Большой Пушкарской улице, Богатырском проспекте и Дунайском проспекте. КАД полностью свободна.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во вторник, 8 марта, в Северной столице ожидается похолодание, гололедица и слабый ветер. Температура воздуха в праздничный день составит от -4 до -6 градусов. Ветер восточных, юго-восточных направлений будет дуть умеренно.