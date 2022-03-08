Петербург охватят морозы до -6 градусов в Международный женский день

Петербург охватят морозы до -6 градусов в Международный женский день
В городе похолодает до -6 градусов. Фото: Baltphоto/ Валентин Егоршин

Во вторник, 8 марта, в Северной столице ожидается похолодание, гололедица и слабый ветер.

Температура воздуха в праздничный день составит от -4 до -6 градусов. Ветер восточных, юго-восточных направлений будет дуть умеренно.

Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», к концу дня в Петербурге может пройти небольшой снег.

Атмосферное давление будет мало меняться. На дорогах ожидается гололедица. Водителям и пешеходам стоит соблюдать особую осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, в Петербурге началась утренняя уборка. Спецтехника по распределению противогололедных материалов начала уборку городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания. Совсем без уборки остается Петроградский район. Больше всего спецтехники можно увидеть в центре Петербург.

новости СПб погода ФГБУ "Северо-Западное УГМС"


 

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Петербург охватят морозы до -6 градусов в Международный женский день
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