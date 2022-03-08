В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 550 человек

В Ленинградской области зафиксировали еще 550 случаев заболевания COVID-19, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 8 марта. Новые случи заражения выявили в населенных пунктах 47 региона. За все время пандемии в регионе выявили 174 861 случай заражения коронавирусной инфекцией.

Побороть болезнь за минувшие 24 часа смогли 2 354 пациента, скончались 10 ленинградцев. Всего с начала наблюдения в регионе от коронавируса умерло 3 377 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что распространенными симптомами при заражении ВА.2, или как его еще называют «стелс-омикрон», являются усталость и головокружение. Инфицирование также может сопровождаться кашлем, чиханием и болью в горле, также довольно часто встречается потеря обоняния.

Напомним, по состоянию на февраль 2022 года, выделяют три основных варианта B.1.1.529 «омикрона» — BA.1, BA.2, BA.3.