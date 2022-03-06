В Роспотребнадзоре назвали самые частые симптомы подвида «омикрон»-штамма

Распространенными симптомами при заражении ВА.2, или как его еще называют «стелс-омикрон», являются усталость и головокружение. Об этом рассказала руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.

По ее словам, инфицирование также может сопровождаться кашлем, чиханием и болью в горле, также довольно часто встречается потеря обоняния. Об этом сообщил ТАСС.

Напомним, по состоянию на февраль 2022 года, выделяют три основных варианта B.1.1.529 «омикрона» — BA.1, BA.2, BA.3.

Штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подвид омикрона BA.2 был выявлен в 44 регионах Российской Федерации.