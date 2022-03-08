Последние данные о состоянии тяжелобольного Жириновского тревожны

Около месяца назад лидер ЛДПР Владимир Жириновский попал в больницу. У него начались осложнения после коронавируса.

У политика выявили двустороннюю пневмонию. Несмотря на усилия врачей, его состояние по-прежнему ухудшается. Жириновский продолжает находиться в медикаментозной коме. Динамика все также отрицательная. Показатели меняются, сатурация опускается с 96 процентов до 88. Однако лабораторные анализы почти все в норме.

Ситуацию осложняет и сахарный диабет политика. Хроническое заболевание осложняет выздоровление.

На той неделе журналисты узнали, что у Жириновского отек легких и поражение органов дыхания. При этом, в ЛДПР заявляют, что у политика все нормально, и он идет на поправку.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что по словам источника: «Владимир Вольфович способен только на движение пальцами».