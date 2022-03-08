Онлайн-знакомства на Bumble и Badoo станут недоступны жителям России и Белоруссии

Онлайн-знакомства на Bumble и Badoo станут недоступны жителям России и Белоруссии
Сайты знакомств перестанут функционировать в России. Фото: https://pixabay.com

Международные сервисы знакомств Bumble и Badoo приняли решение приостановить свою деятельность в России. Т

Кроме того, такие же ограничения коснулись и Белоруссии.

«Помимо объявления результатов за четвертый квартал и полный 2021 год, Bumble Inc. также объявила о прекращении своей деятельности в России, а также об удалении всех своих приложений из Apple App Store и Google Play Store в России и Белоруссии»,— говорится в сообщении на сайте компании.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что компания Starbucks в связи с ситуацией на Украине ставит на паузу свою деятельность в пределах Российской Федерации.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что немецкий концерн по выпуску спортивной обуви и одежды Adidas приостановит работу магазинов и онлайн-торговли на территории России.

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