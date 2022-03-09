Петербуржцев предупредили о морозах и гололедице 9 марта

В середине рабочей недели жителей Северной столицы ожидает холодная погода и гололедица.

В среду, 9 марта, температура воздуха составит от -2 до -4 градусов. День пройдет без существенных осадков.

Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер восточных, юго-восточных направлений будет дуть слабо.

Атмосферное давление будет повышаться. На дорогах местами образуется гололедица. Водителям и пешеходам стоит соблюдать особую осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге началась утренняя уборка. Спецтехника по распределению противогололедных материалов начала уборку городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания. Дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудование.