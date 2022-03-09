Уборочная техника проехала мимо Приморского района

В Северной столице началась утренняя уборка. Спецтехника по распределению противогололедных материалов начала уборку городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству, дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудование.

При этом машин в городе оказалось задействовано малое количество – больше всего спецтехники можно увидеть в центре Петербурга. При этом считанное число машин заметно в Калининском, Московском, Выборгском и Фрунзенском районах. Почти совсем без уборки остается Приморский район.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 9 и 10 марта в Санкт-Петербурге будут самыми холодными днями на неделе.