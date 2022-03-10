В Выборгском районе мать подозревается в убийстве сына

В Выборгском районе мать подозревается в убийстве сына
Провдится проверка Фото: Pixabay

В Выборгском районе задержали женщину по подозрению в убийстве.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 9 марта в полицию поступило сообщение о ножевом ранении в поселке Ильичево. На место происшествия сотрудники полиции обнаружили труп 20-летнего молодого человека с ножевым ранением в область груди.

По подозрению в совершении преступления задержали женщину 1979 года рождения. По предварительной информации, она в ходе совместного распития спиртных напитков, в результате внезапно возникшего конфликта, нанесла один удар ножом в грудь своему сыну. Возбуждено уголовное дело.

выборгский район происшествия убийство


 

Ещё на Gazeta.SPb
Станок вырвал второклашке волосы в цеху на Большевиков
ЦБ РФ расширит временный диапазон для расчета официальных курсов доллара и евро
Рестораны McDonald’s продолжают работу в Петербурге после новости о закрытии
Еще 38 Петербурге скончались от последствий коронавируса
Эксперты назвали самые закредитованные регионы России в текущем году
В России за сутки COVID подхватили более 41 тысячи человек
В Петербурге за сутки коронавирус подхватили еще 1 547 человек
В Выборгском районе пенсионер получил удар ножом в спину от жены