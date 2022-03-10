В Выборгском районе мать подозревается в убийстве сына

В Выборгском районе задержали женщину по подозрению в убийстве.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 9 марта в полицию поступило сообщение о ножевом ранении в поселке Ильичево. На место происшествия сотрудники полиции обнаружили труп 20-летнего молодого человека с ножевым ранением в область груди.

По подозрению в совершении преступления задержали женщину 1979 года рождения. По предварительной информации, она в ходе совместного распития спиртных напитков, в результате внезапно возникшего конфликта, нанесла один удар ножом в грудь своему сыну. Возбуждено уголовное дело.