Эксперты назвали три утренних симптома, сигнализирующих о повышенном сахаре в крови

Эксперты назвали три утренних симптома, сигнализирующих о повышенном сахаре в крови
Эксперты назвали три утренних симптома, сигнализирующих о повышенном сахаре в крови. Фото: pixabay

Специалисты предупреждают: есть три симптомы, которые могут сигнализировать о повышенном сахаре в крови. Чаще всего эти знаки можно заметить утром.

По словам специалистов состояние, сопровождающееся такими симптомами, может быть опасным для организма. Врачи называют нестабильные скачки глюкозы в утреннее время «Феноменом рассвета». Об этом сообщает портал «HealthCentral».

Отмечается, что скачки сахара в крови с утра могут происходить из-за гормонов. В этом случае человеку стоит обратить внимание на такие тревожные знаки как нечеткое зрение, сильную жажду и тошноту.

По статистике, перечисленные симптомы с утра характерны для половины людей с диабетом второго типа. Специалисты предупреждают, что опасность в этом случае может быть в увеличении уровня А1С, или гликированного гемоглобина. По мнению экспертов, из-за этого болезнь может осложниться. Врачи рекомендуют придерживаться правильного питания, не забывая при этом принимать лекарства.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что у перенесенных COVID-19 людей в течение четырех месяцев может наблюдаться субфебрильная температура, доходящая до 37,5 градуса.

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