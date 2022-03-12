В Петербурге согласовали работу крупнейшего сервиса проката электросамокатов Whoosh

Комитет по транспорту Петербурга подписал соглашение о работе крупнейшего на территории России сервиса проката электросамокатов Whoosh.

Об этом стало известно в субботу, 12 марта. Документом регулируются правила движения и парковки. Теперь катающимся горожанам запрещено оставлять самокаты ближе 15 метров от остановок общественного транспорта, вестибюлей метро и в местах, где транспортные средства будут препятствием для пешеходов и транспорта.

Как сообщили в пресс-службе комитета, также определены зоны, где скорость двухколесного средства передвижения будет снижаться до 15 километров в час, а также участки, где движение запрещено.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за 9 месяцев произошло 75 ДТП с самокатчиками. Обгоняет Петербург в этом антирейтинге только Москва. Там случилось 99 инцидентов, в которых приняли участие самокатчики. Больше всего подобные ДТП происходят на пешеходных переходах, перекрёстках и на выезде с прилегающей к дороге территории.