Названы признаки, сигнализирующие о том, что от кофе лучше отказаться

Названы признаки, сигнализирующие о том, что от кофе лучше отказаться. Фото: pexel

Названы признаки, сигнализирующие о том, что от кофе лучше отказаться. Фото: pexel

Врачи предостерегли, что некоторым людям противопоказано пить кофе в силу многих причин, а если и употреблять напиток, то в крайне умеренном количестве.

Понять, что с кофе нужно быть крайне осторожным можно по нескольким признакам. Об этом пишет «Медик Форум».

Так, по мнению специалистов, кофеина не рекомендуется употреблять больше чем в количестве 400 миллиграммов в день. В случае, если появилась изжога, проблемы со сном или абстинентный синдром, либо увеличение веса специалисты советуют на некоторое время вовсе перестать пить кофе.

Врачи отмечают, что в случае тревожности ночью употребление кофе может привести к учащению сердцебиения, тремору и головным болям. Тем людям, которые зависимы от напитка, рекомендуется уменьшать его количество постепенно, иначе чувство усталости, депрессивное состояние или гриппоподобные симптомы могут вовсе не пройти.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что цены на импорт чая и кофе в Россию сильно зависят от курса доллара, в связи с этим в ближайшее время закупочные цены для магазинов могут вырасти соразмерно его изменению.