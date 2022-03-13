VK решил открыть направление поддержки малого и среднего бизнеса

VK решил открыть направление поддержки малого и среднего бизнеса
VK решил открыть направление поддержки малого и среднего бизнеса. Фото: ВКонтакте

Направление поддержки малого и среднего бизнеса запустил VK в социальной сети «ВКонтакте».

«ВКонтакте» принадлежит компании VK, и именно там было принято решение организовать направление поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

С помощью этого специального направления будет оказана помощь максимально эффективно настроить все процессы на платформе.

«Понимая запрос и потребности предпринимателей в новых условиях, VK запускает направление поддержки малого и среднего бизнеса» — заявил VK.

В компании отметили, что дополнительно усилили службу поддержки для быстрой обработки большого количества обращений. Подчеркивается, что предпринимателям доступна поддержка и актуальная информация об обновлениях платформы и инструментов в сообществе «ВКонтакте для бизнеса» круглосуточно.

Заявляется, что сохранить существующих подписчиков с других платформ можно с помощью коротких ссылок и генераторов QR-кодов.

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