В Петербурге весна: в понедельник потеплеет до +8 градусов

В Северной столице новая рабочая неделя начнется с теплой погоды.

Однако есть одно «но». Спасатели предостерегают, что выход на лёд в настоящий момент является по-настоящему опасным для жизни. Так, в понедельник, 13 марта, в городе на Неве обещают переменную облачность без осадков, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по городу, ссылаясь на синоптиков.

Отмечается, что будет дуть западный ветер, его порывы будут достигать 2-7 метров в секунду. Столбики термометров покажут +3…+5 градусов. При этом, кое-где будет и +8 градусов.

Ночью и утром на дорогах местами образуется гололёд. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге потеплеет до +4 градусов к концу недели.