В Петербурге потеплеет до +4 градусов к концу недели

В последний день рабочей недели жителей Санкт-Петербурга ожидает облачная с прояснениями погода, без существенных осадков.

В воскресенье, 13 марта, ночная температура воздуха составит -2…-4 градуса, в дневное время воздух прогреется до 2-4 градусов тепла.

Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС», западный ветер подует со скоростью до 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение суток будет мало меняться. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Водителям и пешеходам стоит соблюдать особую осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в первый месяц весны световой день увеличится – уже через две недели к нему прибавится больше часа. Погода начнет меняться, и главным образом это отразится на температуре воздуха. Но насколько быстро весна начнет вступать в свои права, определит взаимодействие атмосферы и океана. На сегодня метеорологи дают неутешительный прогноз для россиян, соскучившихся по теплу, и это касается большинства регионов.