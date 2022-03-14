Рабочая неделя начнется в Петербурге с солнечной и сухой погоды

В первый день рабочей недели жителей Петербурга ожидает преимущественно солнечная и сухая погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В понедельник, 14 марта, город будет ощущать влияние антициклона, усиливающегося с северо-запада. Температура воздуха днём составит 4-6 градусов. Северо-западный ветер будет дуть до 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление вырастет до 773 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня дороги Петербурга расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудование. Считанное число машин заметно в Калининском, Красногвардейском и Петродворцовом районах.