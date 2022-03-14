Уборочная техника проехала мимо Калининского и Красногвардейского районов

В Северной столице началась утренняя уборка. Спецтехника по распределению противогололедных материалов начала расчистку городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству, дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудование.

При этом машин в городе оказалось задействовано малое количество. Больше всего спецтехники можно увидеть в центре Петербурга — в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах. При этом считанное число машин заметно в Калининском, Красногвардейском и Петродворцовом районах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице новая рабочая неделя начнется с теплой погоды. будет дуть западный ветер, его порывы будут достигать 2-7 метров в секунду. Столбики термометров покажут +3…+5 градусов. При этом, кое-где будет и +8 градусов.