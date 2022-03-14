Глава МВФ Георгиева: фонд не видит угрозы мирового финансового кризиса

Международный валютный фонд не наблюдает угрозы мирового финансового кризиса на фоне ситуации вокруг Украины.

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, отвечая на вопрос, заявила, что не видит угрозы мирового финансового кризиса из-за ситуации на Украине и санкций против России. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.

«Сейчас нет. Когда мы смотрим на сопряженность банков с Россией, то это около 120 миллиардов долларов. Не назвать ничтожной величиной, но точно не системно значимой», — заявила Георгиева.

Рассуждая о последствиях ситуации на Украине глава МВФ указала на возможный рост цен на энергоносители, удобрения и металлы. Кроме того эксперт отметила ускорение инфляции — в США и в развивающихся странах, например, в Мексике и Бразилии.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по словам зампредседателя Правительства России по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрия Борисова, кризисный период в России продлится 3-5 месяцев.