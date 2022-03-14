В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 369 человек

В Ленинградской области зафиксировали еще 369 случаев заболевания COVID-19, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 14 марта. Новые случи заражения выявили в населенных пунктах 47 региона. Большинство из них — жители Сланцев (29), Всеволожска (20), Подпорожья (19), Винницы и Тихвина (по 16).

Побороть болезнь за минувшие 24 часа смогли 4 942 пациента, скончались 3 ленинградца. Всего с начала наблюдения в регионе от коронавируса умерло 3 403 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что масочный режим на территории России могут отменить в апреле-мае, когда завершится сезон ОРВИ. Средства индивидуальной защиты может отменить главный санитарный врач РФ Анна Попова. При этом ситуация с отменой будет зависеть от коечного фонда. При этом кроме COVID-19 существует еще грипп и несколько десятков других острых респираторных вирусных инфекций, уточнил эксперт.