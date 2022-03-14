Бузова рассказала об отъезде из России и том, что она будет делать после блокировки Instagram

Ольга Бузова рассказала об отъезде из России и том, что она будет делать после блокировки Instagram. Фото: кадр клипа на песню Бузовой «Игрушка»

Ольга Бузова рассказала об отъезде из России и том, что она будет делать после блокировки Instagram. Фото: кадр клипа на песню Бузовой «Игрушка»

Телеведущая и певица Ольга Бузова раскрыла секрет, что не так давно покинула Россию. Кроме того, звезду очень расстроила блокировка социальной сети Instagram, поэтому артистка призналась, что ей жизненно необходимо отправиться в отпуск.

Певица Ольга Бузова, подобно другим своим коллегам, решила взять паузу и поехать отдохнуть. В 2022 году знаменитость уже выпустила музыкальный клип на песню «Игрушка», а теперь берет временный отдых. Бузова утверждает, что сейчас это то, что ей нужно.

Для России сейчас не самые простые времена, но несмотря на это певица продолжала делиться кадрами своей жизни и активно вести социальные сети. А после звезда заявила, что в обстоятельствах, которые сейчас постигли всю Россию, только путешествие способствует восстановлению и нормализации состояния.

«Мне это сейчас просто необходимо: просто вдохнуть морской воздух и постараться хоть ненадолго выключить мозг» — заявляла Бузова в Instagram.

Бузова рассказала, что сейчас находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Известно, что туда отправилась не только певица, но и многие другие артисты. При этом известно, что Бузова на отдыхе не одна, но певица так и не раскрыла, кто этот тайный попутчик. О своем возвращении в Москву артистка также не упомянула, не назвала даже приблизительных дат.

«Спасибо большое Эмирату Рас-эль-Хайма», — восторженно пишет Бузова, выражая благодарность за «приглашение» и возможность изучить новые места в городе, а также провести досуг.

Стоит отметить, что блокировка Instagram может сильно сказаться на жизни звезды, поэтому неудивительно ее расстройство. С 14 марта американская социальная сеть Instagram находится в реестре информации, распространяемой с нарушением закона. Теперь артистка может потерять более 23 млн подписчиков, которые регулярно смотрели рекламу товаров, услуг, истории всей жизни, включая рестораны и различные мероприятия, певицы.

«Вы как раз меня и полюбили за мою искренность, за мою честность, за мои честные эмоции, за то, что я такая, какая есть», — обратилась певица к подписчикам.

Со слезами на глазах Ольга Бузова вышла на связь с подписчиками и написала душевный пост в Instagram. Она отметила, что не хочет терять свою аудиторию и не боится в этом признаться. Певица поблагодарила своих поклонников за то, что они мотивировали и вдохновляли ее, а также всегда оказывали поддержку.

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