Названы оставшиеся в Петербурге стационары, принимающие COVID-пациентов

Названы оставшиеся в Петербурге стационары, принимающие COVID-пациентов
Фото: комитет по здравоохранению

Медицинские учреждения Петербурга, перепрофилированные ранее для приема только зараженных COVID-19, возвращаются к плановому приему пациентов.

Об этом стало известно во вторник, 15 марта. В комитете по здравоохранению города перечислили учреждения, гдепродолжается работа с ковид-больными.

В список вошли 14 больниц, поликлиник и стационаров, в которых суммарно можно разместить 3 292 человека:

В стационарах есть места для более чем трех тысяч пациентов с коронавирусом. Фото: Комздрав

В указанных медучреждениях есть места для более чем трех тысяч пациентов с коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки 1264 петербуржца сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение минувших суток. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 1 479 948 местных жителей. При этом 1 380 037 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 6 031 за последние сутки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у перенесших коронавирус пациентов наиболее часто проявляются такие заболевания, как сахарный диабет и сбой щитовидной железы.

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