«Берут без разбора»: аналитик рассказал, почему россияне сейчас бросились все скупать

В силу исторической памяти и регулярного стресса из-за регулярных экономических кризисов жители России могут совершать импульсивные покупки и проявлять хаотичное потребительское поведение.

Не так давно Россия переживала тяжелые времена из-за кризиса, связанного с пандемией, а сейчас страну постигла экономическая и геополитическая неопределенность. На этом фоне наблюдается ажиотаж на многие товары, который можно понять, так как перспективы продолжительности такой ситуации не ясны. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на главного аналитика ГК АЛОР Алексея Антонова.

Эксперт отметил, что в настоящий момент основная причина запастись достаточным количеством продукции связана с ожидаемым стремительным ростом цен, а также массовым уходом иностранных компаний и производителей с потребительского рынка России. Также есть опасения, что в дальнейшем могут обесцениться накопленные средства. Специалист подчеркнул, что далеко не все могут доверить сбережения банкам, даже с учетом выгодных условий.

Антонов высказал свое мнению и по поводу причин роста цен. Одна из них, по его мнению, кроется в динамическом спросе, а вот другая в резком увеличении курса иностранной валюты. Некоторые товары подорожали из-за решений, принятых самими продавцами, а также их желания заработать на неразборчивости и импульсивности покупателей. Другие продавцы приняли решение повысить цены под влиянием курсов, но несмотря на это, продукция закупалась по прежним ценам, заметил эксперт.

Антонов уверен, что ажиотаж, безусловно, связан с ростом цен, — он является его прямой причиной.

На счет запасов жителей России существует устоявшаяся схема, когда в основном закупается гречневая крупа, мука, различные каши, подсолнечное масло, сахар, консервы и прочие бакалейные товары, которые могут храниться долго. Эксперт также заметил, что история с пандемией «подстегнула граждан закупать туалетную бумагу впрок».

Также на сегодняшний день может быть уделено повышенное внимание покупке детских подгузников, капсул для кофе и кормов для домашних животных.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что крупным торговым российским сетям начали приходить уведомления от производителей кондитерских изделий, в которых выдвигается требование поднять отпускные цены на товары.