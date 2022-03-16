Офтальмолог предупредила, что из-за туши и линз можно лишиться глаза

Офтальмолог предупредила об опасности туши и заявила, что человек из-за этого может лишиться глаза. Фото: unsplash

Офтальмолог предупредила об опасности туши и заявила, что человек из-за этого может лишиться глаза. Фото: unsplash

Врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова заявила, что одновременное ношение контактных линз и использование некачественной туши для ресниц может привести к лишению глаза.

Шилова заявила в разговоре с Ura.ru, что врачи на приемах довольно часто сталкиваются с последствиями использования некачественной косметики. Определенные компоненты туши могут вызвать токсические реакции. Офтальмолог предупредила об опасности туши и заявила, что человек из-за этого может лишиться глаза.

«Когда к таким токсикоаллергическим реакциям добавляется ношение контактных линз, тогда мы видим очень тяжелые осложнения, вплоть до потери глаза», — объяснила Шилова.

Медик добавила, что токсикоаллергические реакции нарушают барьерную функцию на поверхности глаза, из-за чего туда могут проникать микроорганизмы, а линзы способствуют их дальнейшему проникновению.

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