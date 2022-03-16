Из-за технических сложностей ВОЗ на время приостановила оценку вакцины «Спутник V»

Из-за технических сложностей ВОЗ на время приостановила оценку вакцины &#171;Спутник V&#187;
Из-за технических сложностей ВОЗ на время приостановила оценку вакцины "Спутник V". Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Всемирная организация здравоохранения была вынуждена на время прекратить оценку российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за технических сложностей.

Оценка препарат «Спутник V» временно приостановлена из-за технических сложностей на фоне санкционных ограничений. Как сообщил на брифинге в среду, 16 марта, помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао, новая дата визита ВОЗ в Россию будет определена как только станет возможно. Об этом сообщают РИА Новости.

«Да, мы должны были поехать и провести инспекции в России 7 марта. Но эти инспекции отложены на более позднюю дату», — заявила Марианджела Симао.

По словам эксперта, оценка российского препарата, а также инспекции на производстве пострадали на фоне ситуации на Украине. Сыграли в этом свою роль введенные санкции, возможность перелета и финансовые возможности, работа кредитных карт и других технических проблем.

В ВОЗ добавили, что новая дата будет определена, как только станет возможным.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» направила в Минздрав заявку на регистрацию в Российской Федерации вакцины от COVID-1коронавируса, разработанной AstraZeneca.

ВОЗ коронавирус Россия санкции Спутник V


 

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