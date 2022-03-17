Отток мигрантов в России из-за проблем с переводом денег за границу не предвидится

Отток мигрантов в России из-за проблем с переводом денег за границу не предвидится. Фото: Pixabay

Отток мигрантов в России из-за проблем с переводом денег за границу не предвидится. Фото: Pixabay

В Минстрое заявили, что отток строителей-мигрантов из России на фоне проблем с переводом денежных средств за границу не предвидится.

Замглавы Минстроя Никита Стасишин заверил, что ведомство не ждет оттока мигрантов из-за проблем с денежным переводами за рубеж. Об этом пишет агентство «Прайм».

До этого стало известно, что узбекистанский цифровой банк Apelsin заявил о временной приостановке денежных переводов из России.

«Сегодня мы слышим от коллег из Узбекистана, прежде всего, работающих по пилоту, что есть возможность перевода денежных средств рублями на территорию Узбекистана, поэтому мы пока не видим оттока», — рассказал Стасишин, добавив, что время покажет

В конце 2021 года, осенью, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, подтверждающий запуск пилотной программы по ввозу на стройки России 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Дмитрий Песков рассказал о ситуации с мигрантами в России. По его словам, страна рада видеть мигрантов, однако с нелегальной миграцией все же бороться необходимо.