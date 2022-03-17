ФНС решила временно не выписывать штрафы магазинам, не выдающим бумажные чеки

ФНС решила временно не выписывать штрафы магазинам, не выдающим бумажные чеки
ФНС решила временно не выписывать штрафы магазинам, не выдающим бумажные чеки. Фото: Pixabay

Федеральная налоговая служба России приняла решение временно не штрафовать магазины, которые не могут выдать покупателям бумажные чеки.

Некоторые магазины не могут выдавать бумажные чеки из-за дефицита кассовой ленты, в связи с этим ФНС решила временно не выписывать штрафы по этому поводу, сообщается в Telegram-канале правительства России.

При это отмечается, что в случае, если граждане попросят бумажный чек, он им должен предоставляться. В ближайшее время может случиться переход на электронный вариант чека.

Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов рассказал, что 16 марта Минпромторг провел совещание с крупнейшими производителями кассовой ленты и торговыми сетями, при этом ни одно из этих предприятий не сообщило о проблемах с кассовой лентой.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что что в России не ожидается дефицит продуктов питания в розничной торговле, заявили в Минпромторге.

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