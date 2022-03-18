Опрос: сладкое улучшает настроение 43% женщин

Сладости и мучное для поднятия настроения выбирают 43% опрошенных. Фото: pixabay

Сладости и мучное для поднятия настроения выбирают 43% опрошенных. Фото: pixabay

Почти половина опрошенных жительниц России (43%) рассказали, что десерты помогают улучить их настроение.

Исследование провел сервис правильного питания Level Kitchen. Об этом пишет «Лента.ру».

Почти 70% россиянок признались, что регулярно отслеживают взаимосвязь между настроением и едой, при этом лучше всего их эмоциональное состояние улучшает сладкое.

Только 3% женщин заявили, что их настроение никак не зависит от ед. А вот 95% утверждают, что иногда любимые продукты помогают успокоиться и приободриться.

Сладости и мучное для поднятия настроения выбирают 43% опрошенных. 18% россиянок сказали, что они снимают грусть и стресс с помощью горячих напитков — чая, кофе и какао.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач дал несколько рекомендаций людям, страдающим аллергией при цветении.