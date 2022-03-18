Сомнолог рассказал россиянам, как правильно просыпаться, чтобы быть бодрыми

Нужно стремиться так отрегулировать режим сна, чтобы утреннее пробуждение происходило само по себе. Фото: Pixabay

Нужно стремиться так отрегулировать режим сна, чтобы утреннее пробуждение происходило само по себе. Фото: Pixabay

Сегодня отмечается Всемирный день сна. В честь праздника врач-сомнолог Александр Калинкин дал россиянам простые рекомендации, позволяющие чувствовать себя хорошо после утреннего подъема, пишут «Известия».

Руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова отмечает, что люди, использующие будильник, не досыпают. Нужно стремиться так отрегулировать режим сна, чтобы утреннее пробуждение происходило само по себе.

Для здоровья человеку нужно проводить в состоянии сна от семи до девяти часов. Показатель может варьироваться, но как правило, он находится в указанных пределах. Если человек вынужден недосыпать хотя бы один час, это крайне негативно сказывается на его состоянии.

Помимо того, что страдает самочувствие, человек может ощутить и другие негативные последствия. Ему становится труднее усваивать информацию, контактировать с окружающими. Более того, из-за недосыпа в геноме могут активизироваться патологические процессы, говорит кандидат медицинских наук.

Создать условия для естественного пробуждения не так уж сложно, считает ученый. Достаточно ложиться спать в одно и то же время. Кроме того, надо стараться максимально ограничивать вредные привычки и не налегать на крепкий чай и кофе.

Ранее правила здорового сна озвучила другой эксперт, врач-психиатр Ольга Котова. Она рассказала, что на фоне панических настроений в обществе многие люди испытывают проблемы с засыпанием. Страдая ночной бессонницей, не следует пренебрегать дневным отдыхом. Как только появляется возможность вздремнуть, нужно обязательно ею воспользоваться, чтобы восстановить силы.

Кроме того, Котова рекомендовала уделить внимание «гигиене сна». Спальное место должно служить только для этих целей. Необходимо исключить просмотр новостей и общение по телефону в кровати.

В свою очередь американские ученые из Северо-Западного университета доказали, что спать при любом свете вредно. В результате возможны скачки уровня сахара в крови и ускорение сердечного ритма, что негативно влияет на общее состояние организма.