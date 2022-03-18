Россиянам назвали самые прибыльные вакансии марта 2022 года

Перечислены самые высокооплачиваемые вакансии первого весеннего месяца 2022 года.

Такой список составил сервис поиска работы SuperJob.

Самые прибыльные «места» выбирались в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн жителей. Так, должность семейного врача в Томске оплачивается в 250 тыс. рублей ежемесячно.

А директору по финансам в Пензе готовы платить 200 тыс. рублей каждый месяц. Не меньше может получать во Владивостоке ведущий программист «1С» в компании по таможенному оформлению импортных и экспортных грузов.

Геолог в Хабаровске и начальник отдела геодезии в Тюмени в состоянии заработать 180 тысяч рублей.

В Тюмень, Владивосток, Томск и Оренбург требуются врачи. Такой специалист может заработать от 80 до 250 тыс. рублей.

В Хабаровске требуется руководитель юридического отдела на 150 тыс. рублей.

В Саратове и Липецке самой прибыльной профессией марта стал эксперт по подбору персонала. В Ульяновске – это преподаватель по программированию (по 80 тыс. рублей).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам раскрыли шесть простых правил успешного поиска работы.