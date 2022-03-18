Стала известна дата возможной блокировки YouTube в России

YouTube могут заблокировать в ближайшее время, предупредили в Госдуме. Фото: Pixabay

YouTube могут заблокировать в ближайшее время, предупредили в Госдуме. Фото: Pixabay

Назван срок возможной блокировки видеохостинга YouTube в РФ. Доступ к сервису могут ограничить уже в ближайшие дни.

Источник, близкий к Роскомнадзору, рассказал, что YouTube могут заблокировать в России до конца следующей недели, пишет РИА «Новости». При этом не исключено, что доступ к сервису могут начать ограничивать 18 марта.

Отмечается, что видеохостинг должны были заблокировать еще на прошлой неделе, однако из-за ситуации вокруг компании Meta блокировку перенесли, чтобы не создавать излишний негативный фон, блокируя все сразу.

В начале недели замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин предупредил, что в РФ в ближайшее время может быть заблокирован Youtube в том случае, если видеохостинг не выполнит законные требования Роскомнадзора.

Ранее Роскомнадзор решил заблокировать социальную сеть Facebook, принадлежащую компании Meta, в России. О блокировке социальной сети Facebook стало известно 4 марта, с сайта Роскомнадзора. Отмечается, что такие меры ведомство решило принять из-за ограничения доступа к российским СМИ.В ведомстве подчеркнули, что с октября 2020 года было зафиксировано 26 подобных случаев блокировки.

Доступ к социальной сети Instagram официально заблокирован на территории России. Ограничения касаются всех площадок Meta, кроме мессенджера WhatsApp. В минувшую пятницу, 11 марта, Роскомнадзор принял решение о завершении блокировки Instagram 14 марта на основании требования Генеральной прокуратуры РФ.

Напомним, Россия признала независимость Донецкой и Луганской народной республик, и 24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной операции на Украине. Запад ответил на это антироссийскими санкциями. 21 президент РФ после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В документах говорится о необходимости обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что еще с 25 февраля Роскомнадзор объявил о «частичном ограничении доступа» к Facebook в России.