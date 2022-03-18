Сбербанк рекомендовал временно не обновлять ПО из-за участившихся хакерских атак

Сбер рекомендовал временно не обновлять ПО из-за участившихся кибератак. Фото: unsplash

Сбер рекомендовал временно не обновлять ПО из-за участившихся кибератак. Фото: unsplash

Сбербанк рекомендовал пользователям временно не обновлять программное обеспечение из-за участившихся хакерских атак.

Также в Сбере призвали разработчиков усилить контроль за использованием внешнего исходного кода, пишет ТАСС.

В пресс-службе компании порекомендовали пользователям проверять все скачанные файлы с помощью антивируса, а также проводить проверку при использовании чужого исходного кода в своих программах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сайты средств массовой информации подверглись хакерской атаке. Масштабная атака была совершена в понедельник, 28 февраля. Злоумышленники разместили на сайтах информацию, которая не соответствуют действительности.