Воздух Петербурга 19 марта может прогреться до 8 градусов тепла, но лед с дорог никуда не делся

Воздух Петербурга 19 марта может прогреться до 8 градусов тепла, но лед с дорог никуда не делся. Фото: Рixabay

Воздух Петербурга 19 марта может прогреться до 8 градусов тепла, но лед с дорог никуда не делся. Фото: Рixabay

В субботу, 19 марта, в Северной столице ожидается теплая погода, но синоптики предупреждают о гололедице.

Постепенно в Санкт-Петербург начинает приходить весеннее тепло, воздух прогревается, снежные покровы тают. Однако несмотря на это дороги местами все еще могут быть покрыты коркой льда, поэтому нельзя терять осторожность и забывать о периодических ночных заморозках.

Так, сегодня ночью температура опустилась до -1, но уже днем, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ожидается потепление от 6 до 8 градусов. При этом на побережье Финского залива температура не поднимется выше 6 градусов, но и не должна опуститься меньше 4.

На гололедицу синоптики обращают особенное внимание ночью и утром. Атмосферное давление в течение дня будет слабо повышаться, ветер 19 марта обещают умеренный. Также в субботу не ожидается существенных осадков, облачно с прояснениями.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что врач посоветовал людям, которые страдают от аллергии, начать курс приема лекарств за две-три недели до сезона цветения, а также чаще проветривать жилое помещение.